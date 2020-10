Segers: kabinet politiek onbehoorlijk met Prostitutiewet

De ChristenUnie wil dat het kabinet haast maakt met de Prostitutiewet. Partijleider Segers noemt het in een gesprek met het AD "politiek onbehoorlijk, politiek falen zelfs" dat er nog geen zicht op de wet is. Hij vindt dat hij aan het lijntje wordt gehouden. Over de wet zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord en volgens Segers is dat een van de redenen dat zijn partij meedoet aan het kabinet.

In de wet moet komen dat zowel alle seksbedrijven als prostituees een vergunning moeten hebben. Klanten die gebruikmaken van een prostituee zonder vergunning zijn strafbaar. Op die manier moet onder meer mensenhandel worden tegengegaan. Segers zegt in het AD dat de VVD van staatssecretaris Broekers-Knol "van law and order is, behalve als het om mensenhandel gaat".

Begin vorige maand zei Broekers in een Kamerdebat dat ze het wetsvoorstel "binnenkort'' hoopt in te dienen bij de Tweede Kamer. Het lag toen nog voor advies bij de Raad van State. De staatssecretaris kondigde in dat debat ook een vergelijkend onderzoek aan naar de manier waarop andere landen met prostitutie omgaan. De regels lopen per land uiteen en variëren van verboden tot totale legalisering.