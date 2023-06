Djokovic schrijft geschiedenis: 'Ik wil niet zeggen dat ik nu de beste ben'

Voor het oog van onder anderen de topsporters Tom Brady, Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic, Mike Tyson en acteur Hugh Grant schreef Novak Djokovic op Roland Garros tennisgeschiedenis. Een overwinning op Casper Ruud leverde hem een 23ste grandslamtitel op.

Daarmee is hij eindelijk alleen recordhouder, met zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal (22) en Roger Federer (20) achter hem.

De 36-jarige Djokovic was voorafgaand aan het toernooi niet de topfavoriet in Parijs. Want dat was Carlos Alcaraz, die fitter leek en bovendien graag op gravel speelt.

Software

"Hij heeft software in zijn hoofd die hij kan inschakelen als er een grand slam komt", verklaarde coach Goran Ivanisevic de toch wel opmerkelijke zegereeks van Djokovic. "De dag dat we hier aankwamen, was hij beter, gemotiveerder, hongeriger.... Elke dag speelde hij sterker en sterker."

Djokovic stond maar twee sets af en won al zijn zes tiebreaks. De zestien jaar jongere Alcaraz versloeg hij op uithoudingsvermogen.