Bedrijfspand Elburg uitgebrand, gevaar voor rieten daken in de buurt geweken

In Elburg, in het noordwesten van de provincie Gelderland, heeft een grote uitslaande brand gewoed in een bedrijfspand. De brand brak gisteravond laat uit en rond 01.00 meldde de veiligheidsregio dat het pand is uitgebrand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Alleen de muren van het bedrijfspand staan nog overeind. Een deel daarvan zal gesloopt moeten worden om de brand te blussen. Duidelijk is dat de brand ontstond bij een evenementenbedrijf, maar de oorzaak is nog onbekend.

Omdat de brand leidde tot zogeheten vliegvuur - een grote vonkenregen - was de brandweer met extra blusvoertuigen ter plaatse. In een woonwijk in de buurt staan veel huizen met rieten daken, die daardoor mogelijk gevaar liepen. Kort na middernacht was er geen brandgevaar meer voor de woonwijk, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn ook geen woningen ontruimd.

Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te doen en ventilatie uit te schakelen in verband met de rook. In Elburg en een deel van Flevoland is een NL-Alert verstuurd.