Opnieuw Amerikaan gearresteerd in Rusland

De Amerikaanse muzikant Michael Travis Leake is gearresteerd in Rusland. De voormalige paratroeper en muzikant wordt beschuldigd van "het organiseren van een drugshandel met jongeren" en zal tot zes augustus in hechtenis blijven, schrijft de Moskouse rechtbank op Telegram.

Leake woont volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou. Op de sociale media-accounts van Leake is te zien dat hij zingt in de band Novi Loch. Een producer die jaren geleden met Leake heeft samengewerkt, vertelde bij CNN dat de muzikant ook werkte voor andere Russische bands.

Een afvaardiging van de Amerikaanse ambassade zou gisteren bij Leakes voorgeleiding aanwezig zijn geweest.

Eerdere arrestaties

Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. In maart vorig jaar werd basketbalster Brittney Griner opgepakt voor het bezit van minder dan een gram cannabisolie. Ze kreeg negen jaar celstraf vanwege het bezit en smokkelen van drugs. Griner kwam in december vorig jaar vrij bij een gevangenenruil met de Russische wapenhandelaar Victor Bout.

Eind maart dit jaar werd de Amerikaanse journalist Evan Gerschkovich gearresteerd tijdens een reportage in Jekatarinenburg. De correspondent van The Wall Street Journal zit nog altijd vast op verdenking van spionage. Er hangt hem een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.