Ajax zet in op Sparta-coach Steijn met Maduro als assistent, maandag gesprekken

Maurice Steijn is op weg naar Ajax. De Amsterdammers zien in de succescoach van Sparta Rotterdam de ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap.

Want Steijn (49) maakte het laatste jaar veel indruk met Sparta, dat hij vorig seizoen miraculeus voor degradatie behoedde en vandaag bijna naar Europees voetbal leidde. FC Twente was in de finale van de play-offs te sterk, waardoor Steijn is uitgespeeld met de Rotterdammers.

Doorlopend contract

Hoewel Steijn een doorlopend contract heeft bij Sparta, liet hij al weten dat het niet zeker was dat hij ook volgend seizoen nog in Rotterdam werkzaam is. Maar hij wilde daar zondagmiddag nog niet dieper op ingaan, met nog een belangrijke wedstrijd voor de boeg.

Maandagochtend spreekt hij met technisch directeur Gerard Nijkamp over zijn toekomst.

Bekijk hier een interview met Maurice Steijn van vandaag over zijn toekomstplannen: