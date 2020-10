'Gebrek aan focus en aandacht heeft Ajax Cape Town de das omgedaan'

Ajax is de laatste jaren bezig met een succesvolle vlucht over de wereld. De Amsterdamse club houdt kantoren in New York en China en heeft belangen in Japan, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar deze week werd er afscheid genomen van de zusterclub uit Kaapstad. De samenwerking met Ajax Cape Town bleek na ruim twintig jaar een blok aan het been.

Leo van Veen (74) was de eerste Nederlandse trainer die werkzaam was bij Ajax Cape Town. In 1999, om precies te zijn.

"Het idee was om de Afrikaanse clubs een stap voor te zijn in de zoektocht naar talent. En er moest getraind en gespeeld worden volgens de filosofie van Ajax. In hetzelfde shirt, met dezelfde naam. Op den duur moest dat wat opleveren. Ik voelde het wel. Maar we kenden een heel moeilijke beginperiode", zegt de oud-speler van FC Utrecht en Ajax.