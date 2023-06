Nederlander schiet 11-jarig buurmeisje dood in Frankrijk

In de Franse regio Bretagne heeft een Nederlander zijn 11-jarige buurmeisje doodgeschoten. Volgens het Franse Openbaar Ministerie gaat het vermoedelijk om een al langer spelende burenruzie tussen de Nederlandse gepensioneerde man en het gezin dat naast hem woont. Het conflict zou hebben gedraaid om een stuk grond.

Het gezin was gisteravond in hun tuin toen op een gegeven moment hun buurman het vuur opende door een heg. Onduidelijk is wat de precieze aanleiding was.

Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het lichaam van het meisje en haar zwaargewonde vader aan. Franse media melden dat het gaat om een Brits gezin. Ook de moeder van het meisje raakte gewond. Hun 8-jarige dochter werd niet geraakt, maar verkeerde in shock, zegt het OM.

Zowel de schutter als zijn vrouw werd een uur na de daad gearresteerd. Ze hadden zich teruggetrokken in hun huis. Na bemiddeling door een onderhandelaar van de politie gaven ze zich over.