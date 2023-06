Almere City debuteert volgend seizoen in eredivisie: 'Geweldig ontwikkeld'

Ondanks de ruime marge die Almere City de hele wedstrijd had, vond trainer Alex Pastoor het tot het laatste fluitsignaal zenuwslopend. "Misschien was het voor de onafhankelijke kijker minder spannend, maar voor de hoofdrolspelers was het wel spannend."

Almere en de provincie Flevoland krijgen voor het eerst in de historie een club in de eredivisie. Na de 2-0 thuiszege won Almere City FC in de finale van de nacompetitie ook de return tegen FC Emmen in Drenthe: 1-2.

Het is nog niet honderd procent zeker of Pastoor bij Almere blijft. "Ik heb met mijn volle verstand bijgetekend tot 2024 en ik heb vorige week een aanbieding gehad uit een ander land. Toen zei ik dat ik dat niet doe. Het kan best zijn dat er een keer een land tussen zit waarvan je denkt dat je het moet doen."

Pastoor vindt het verdiend dat Almere promoveert. Ook op basis van de eerdere nacompetitiewedstrijden, waarin FC Eindhoven en VVV-Venlo opzij werden gezet. "We hebben ons dit seizoen geweldig ontwikkeld. We waren niet altijd in staat om wedstrijden makkelijk te winnen, maar als je naar de zes play-offwedstrijden kijkt, dan hebben we ons geweldig neergezet."

Pastoor: "Met die opmerking hebben we ook het contract getekend. Als het sportief en financieel echt een offer is that you can't refuse, financieel of sportief, dan valt er te onderhandelen met Almere. Dat is alleen helemaal niet mijn insteek. Ik wil gewoon lekker en goed kunnen werken en dat hebben we dit jaar gedaan."

Van La Parra en Smeets breken Emmen

De wedstrijd verliep volgens Almeers plan. In de eerste helft had Emmen weliswaar een overvloed aan balbezit, maar daarmee creëerde de thuisploeg vrijwel niets. Vijf minuten voor rust was Emmen-aanvaller Jeremy Antonisse wel dicht bij een goal met een harde uithaal op de paal.

Almere hield verder gemakkelijk stand en sloeg vijf minuten na rust genadeloos toe. Na een lange pass van invaller Thomas Poll zette Anthony Limbombe voor en schoot Rajiv van La Parra Almere op voorsprong.

Twee minuten later volgde met een diagonaal schot in de verre hoek van Jorrit Smeets een snelle tweede goal en was Emmen gebroken.