Almere City debuteert volgend seizoen in eredivisie, Emmen degradeert

Almere en de provincie Flevoland krijgen voor het eerst in de historie een club in de eredivisie. Na de 2-0 zege in Almere won Almere City FC in de finale van de promotie/degradatie-playoffs ook de return tegen FC Emmen in Drenthe: 1-2. Daarmee is Almere City in het seizoen 2023/2024 actief op het hoogste niveau.

De wedstrijd verliep volgens Almeers plan. In de eerste helft had Emmen weliswaar een overvloed aan balbezit, maar daarmee creëerde de thuisploeg vrijwel niets. Vijf minuten voor rust was Emmen-aanvaller Jeremy Antonisse nog het dichtst bij een goal met een harde uithaal op de paal.

Van La Parra en Smeets breken Emmen

Almere hield verder gemakkelijk stand en sloeg vijf minuten na rust genadeloos toe. Na een lange pass van invaller Thomas Poll zette Anthony Limbombe voor en schoot Rajiv van La Parra Almere op voorsprong. Twee minuten later volgde met een diagonaal schot in de verre hoek van Jorrit Smeets een snelle tweede goal en was Emmen gebroken.