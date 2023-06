Volleyballers Oranje verliezen in Nations League in vijf sets van Argentinië

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League niet kunnen winnen van Argentinië. De nummer acht van de wereld was in het Canadese Ottowa met 34-36, 25-20, 25-17, 20-25,15-10 te sterk voor de nummer twaalf.

De ploeg van coach Piazza kende in de eerste drie sets een slechte start en alleen in de eerste set slaagde Oranje er door sterk spel van Tuinstra in het tij te keren. Setpunt vijf was raak.

Na de zwakke derde set leek Nederland verslagen, maar mede dankzij een reeks punten van de tot dan matig opererende sterspeler Abdel-Aziz werd een vijfde set afgedwongen. Daarin gaf Oranje door slecht serveren echter te veel gratis punten weg.

Het 'Canadese' blok van het toernooi is hiermee afgesloten. De Nations League gaat daarna vanaf 20 juni verder in Rotterdam, met voor Oranje wedstrijden tegen China, Polen, Iran en Servië.