Studenten gaan protesteren tegen online onderwijs #wijwillennaarschool

Hbo-student Bestuurskunde Charifa Soulami (23) gaat vanwege de coronamaatregelen niet demonstreren, maar staat wel achter de boodschap. Ze vindt dat de kwaliteit van haar lessen achteruitgaat. "Als je docent zijn of haar scherm deelt voor een presentatie ziet die het bijvoorbeeld niet zo gauw als iemand z'n hand opsteekt. Dan denk je: laat maar. De drempel om verdiepende vragen te stellen is ontzettend hoog."

Samen met studentenorganisatie ISO hoopt de LSVb dat onderwijsinstellingen meer fysieke locaties gaan zoeken, zodat de studenten toch op anderhalve meter les kunnen krijgen of kunnen studeren. "De Radboud Universiteit geeft bijvoorbeeld les in theaters en de UvA liet studenten laatst een tentamen maken in de RAI", zegt de LSVb-voorzitter.

Hij schat dat nu zo'n 60 tot 80 procent van de lessen online is, afhankelijk van de opleiding. "Dat is bij hoorcolleges niet zo'n probleem, maar bij werkgroepen wel. Daarbij wil je dat studenten met elkaar discussiëren, maar dat gebeurt online veel minder", zegt Muns.

"We horen van veel studenten dat hun motivatie door het online studeren weg is en dat ze zich afvragen waar ze nog collegegeld voor betalen", zegt Lyle Muns, voorzitter van studentenvakbond LSVb en mede-initiatiefnemer van het protest.

Het nieuwe schooljaar is amper een maand bezig, maar studenten zien de online lessen nu al niet meer zitten. Daarom demonstreren studenten vanmiddag onder de leus 'Wij willen naar school' in Amsterdam en online met #wijwillennaarschool.

Niet alleen online onderwijs is een probleem, ook het vinden van stages is lastig. Mbo-student Kemal Buyukcifci (19) doet een ict-opleiding en moet eigenlijk al sinds 1 september stage lopen. Dat is nog niet gelukt en dus loopt hij nu vertraging op.

"Ik heb al meer dan 100 belletjes gedaan en mails en brieven gestuurd. Ik krijg telkens dezelfde reactie terug: 'door corona nemen wij helaas geen werknemers meer aan'. Normaal zou je denken dat er veel werk in de ict is, maar zelfs ik kan nu geen stage vinden."

Vertraging

Studentenorganisatie ISO bracht afgelopen juni voor hbo- en wo-opleidingen in kaart hoeveel meer studenten vertraging opliepen ten opzichte van vorige jaren. Uit een representatief onderzoek bleken dat er 54.000 meer dan 2018 te zijn.

Hoeveel studenten in de afgelopen maand zijn gestopt met hun studie is onbekend, maar studentenbonden zijn bang dat het er veel meer zijn dan normaal. "Ik denk dat je het echte uitvallen van studenten pas in januari kunt zien", zegt ISO-voorzitter Dahran Coban. "Dan krijgen studenten nog een halfjaar van hun collegegeld terug. En ik denk dat we ook problemen op de nog langere termijn gaan zien. Bijvoorbeeld in cijfers van hoeveel studenten hun studie succesvol afronden."

Continu overleg

"Wij zien ook dat het aantal besmettingen toeneemt", zegt Coban. "Maar we vinden onderwijs dermate belangrijk dat daar niet in gekort moet worden. Wij blijven dus overleggen met het ministerie van Onderwijs over hoe er meer fysieke lessen kunnen komen", zegt de ISO-voorzitter.