Pieterpad heeft na 40 jaar een herkenbaarder eindpunt

Het 500 kilometer lange Pieterpad heeft na veertig jaar voor het eerst een duidelijk gemarkeerd eindpunt. Beheerder Natuurmonumenten heeft een "finishplek" ingericht bij de ENCI-groeve in Maastricht, schrijft 1Limburg.

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandelroute van Nederland. De meeste wandelaars lopen het Pieterpad van noord naar zuid, oftewel van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Elk jaar wagen zich tienduizenden mensen eraan, meestal in etappes.

Zo'n 33 jaar lang was het eindpunt van de route op een anonieme, open plek bij de Sint-Pietersberg. In 2016 werd het eindpunt al verplaatst naar de ENCI-groeve, maar zonder duidelijke markering. Er stonden een bordje en een paal, maar die werden soms over het hoofd gezien. Volgens Natuurmonumenten vonden veel Pieterpad-lopers dat jammer.

Selfie-plek

Natuurmonumenten heeft nu een schilderijlijst laten ontwerpen en die op de finishlijn op de top van de Sint-Pietersberg geplaatst. Voor de lijst staat een paal waarop wandelaars hun telefoon kunnen plaatsen, zodat ze een foto van zichzelf kunnen maken bij de finish.

De route werd tussen 1978 en 1983 voor het eerst gelopen - en dus bedacht - door de vriendinnen Toos Goorhuis-Tjalsma en Bertje Jens uit Groningen. Sindsdien zorgen tientallen vrijwilligers ervoor dat de route en de routebordjes onderweg actueel blijven.