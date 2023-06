Weer brand in Efteling tijdens voorstelling

In de Efteling is voor de tweede keer in korte tijd brand uitgebroken bij de openluchttheatershow Raveleijn. Een huisje naast een grote poort kwam rond 17.00 uur in brand te staan. Niemand raakte gewond.

De brandweer was snel ter plekke en heeft de brand ook snel kunnen blussen, zegt een woordvoerder van de Efteling. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Op Twitter is een foto van de brand te zien: