Basketballers Leiden verliezen in bloedhete zaal van Oostende en pakken titel nog niet

De basketballers van ZZ Leiden zijn er vanmiddag niet in geslaagd om hun titel in de BNXT League te prolongeren. Er werd in eigen huis met 63-76 verloren van Filou Oostende.

Doordat Leiden de eerste wedstrijd in België won (79-66), ligt de titelstrijd helemaal open. Dinsdag valt de beslissing in Oostende.

Het was maar de vraag of de wedstrijd door zou gaan, omdat het warmer was dan 28 graden. De reglementen van de internationale basketbalbond FIBA schrijven voor dat er dan niet gebasketbald mag worden. Na overleg tussen bestuurders, coaches en scheidsrechters kon de wedstrijd een kwartier later toch beginnen.

De Leidenaren begonnen uitermate zwak aan de wedstrijd en kwamen met 8-0 achter. Daarna kwamen ze beter in het spel en dit leidde in het tweede kwart zowaar tot een een voorsprong (21-20).

Daarna namen de Belgen, onder leiding van de uitblinkende Pierre-Antoine Gillet, het heft weer in handen.