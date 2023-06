Kooij sluit ZLM Tour af in stijl: sprinter pakt ritzege en eindklassement

Olav Kooij heeft net als vorig jaar het klassement in de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De sprinter van Jumbo-Visma deed dat in stijl, door de slotetappe te winnen.

De overmacht van Kooij in de editie van vorig jaar was met drie etappezeges en twee tweede plekken ronduit imposant. Dit jaar verging het hem iets minder. Zijn derde plek in de proloog was prima, maar in de sprints wist hij nog niet te winnen.

In een zetel

In de slotrit rondom Oosterhout over 158,5 kilometer liet Jumbo-Visma niets aan het toeval over. Op 7 kilometer van de streep werd de laatste vluchter gegrepen, waarna Kooij in een zetel naar de streep werd gereden.