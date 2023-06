Herlings hard ten val bij GP van Duitsland en mist kostbare WK-punten

Motorcrosser Jeffrey Herlings is tijdens de eerste manche van de MXGP-wedstrijd in het Duitse Teutschenthal hard ten val gekomen. Vanwege flinke nekklachten werd hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht en ging de tweevoudig wereldkampioen MXGP (2018 en 2021) niet meer van start in de tweede manche.

Herlings was bezig aan een goede eerste manche en had na een fel duel onder anderen WK-leider Jorge Prado gepasseerd, Tegen het einde van de heat ging de Brabander over de kop. Met pijn aan de nek kon Herlings de race nog wel vervolgen en eindigde hij op de 20ste plaats. Prado pakte de winst.

Prado loopt uit in WK-stand

De ernst van de kwetsuur en de gevolgen voor de rest van het seizoen voor Herlings zijn nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat WK-leider Prado door de val van Herlings een grote slag slaat in het klassement.