Handballers Lions winnen ook tweede duel van Volendam en zijn landskampioen

De handballers van Lions hebben voor het eerst sinds 2017 (toen ze hun derde titel op rij veroverden) de nationale titel in de wacht gesleept. Na de 28-25 thuiszege in de eerste finalewedstrijd waren de Limburgers ook in het uitduel te sterk voor Volendam: 26-34.

Bekerwinnaar Volendam, dat tussen 2005 en 2013 zeven keer kampioen werd, begon goed en liep vlot uit naar 6-2. In de slotfase van de eerste helft kwam Lions van 13-9 terug tot 13-12 en ook bij rust was de marge maar één goal: 14-13.

Vorige week werkte Lions na rust een 13-17 achterstand weg en ook nu liep de ploeg na rust weg, van 18-19 naar 18-23. Dat gat kreeg Volendam niet gedicht.