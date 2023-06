Küng verslaat Evenepoel en Van Aert in openingstijdrit Ronde van Zwitserland

Stefan Küng heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De tijdritspecialist hield in eigen land de Belgische favorieten Remco Evenepoel en Wout van Aert nipt achter zich.

Evenepoel maakte in de vlakke tijdrit van 12,7 kilometer rond Einsiedeln zijn rentree, precies vier weken nadat hij in de roze trui uit de Giro d'Italia stapte vanwege een coronabesmetting. De wereldkampioen op de weg, die in de twee Italiaanse tijdritten Küng nog achter zich wist te houden, kwam 6 seconden tekort voor de zege. Van Aert gaf 10 seconden toe op de Zwitserse specialist.

Voorbereiding op Tour

De Ronde van Zwitserland wordt net als Critérium du Dauphiné door veel renners gebruikt als voorbereidingskoers op de Tour de France, al is de Dauphiné doorgaans beter bezet.

Zo bereidde het grootste deel van de Tourploeg van Jumbo-Visma zich afgelopen week in de Franse rittenkoers voor op de Ronde van Frankrijk. Wout van Aert is daarop een uitzondering: hij schaaft de komende week in Zwitserland aan zijn topvorm.