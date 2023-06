Australische hockeysters bezorgen Oranje eerste puntenverlies in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League in de achtste wedstrijd hun eerste puntenverlies geleden. Op het complex van Oranje-Rood in Eindhoven werd het 3-3 tegen Australië. Het bonuspunt ging naar de Australische hockeysters, omdat zij de shoot-outs beter namen (2-1).

Oranje won donderdag nog met 7-2 van de Australië, dat hun cornerverdediging dit keer beter op orde had. Maria Verschoor zorgde na een mooie aanval al wel vrij snel in de wedstrijd voor de 1-0.

Na de gelijkmaker van Brooke Peris, bracht Yibbi Jansen Nederland door een prachtige cornervariatie weer op voorsprong (2-1). Australië profiteerde echter van wat foutjes en pakte zomaar een 3-2 voorsprong via Ambrosia Malone en Maddison Brooks.

Met een keiharde backhand maakte Albers nog voor rust de 3-3, maar daarna viel het doelpuntrijke duel in de warme zon droog. Er werd niet meer gescoord in de reguliere speeltijd.