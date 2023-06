Politie uren bezig met arrestatie van man in Lichtenvoorde

De politie is vandaag urenlang bezig geweest met de arrestatie van een man die zich had verschanst in zijn huis in Lichtenvoorde. De man werd volgens Omroep Gelderland rond 16.30 uur met een kap over zijn hoofd uit de woning gehaald.

Agenten waren al sinds de ochtend aanwezig bij het huis aan de Strausstraat. De man had zich verstopt in de kelder en weigerde naar buiten te komen. Voor de woning stonden onder meer een arrestatieteam, een hondengeleider en een ambulance klaar. De straat werd afgesloten. Uit voorzorg werden de elektriciteit en het gas in de woning afgesloten.

Wapens

Agenten deden gisteravond ook al onderzoek in de straat. Volgens de politie had de man mogelijk wapens in huis. Een woordvoerder wil niet zeggen waarom de man uiteindelijk vanmiddag met een kap over zijn hoofd is afgevoerd.

Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep dat de man bekendstaat als overlastgever.