Ferrari wint zinderende 24 uur van Le Mans voor het eerst sinds 1965

Ferrari heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De auto met startnummer 51 van Alessandro Pier Guidi, James Calado en voormalig Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi was de sterkste na een spannende strijd met de Toyota met startnummer 8. De laatste keer dat Ferrari de zege pakte in Le Mans was in 1965. De Italiaanse renstal was de afgelopen vijftig jaar afwezig in de topklasse op het beroemde autosportevenement. Tot anderhalf uur voor het einde was er niet te zeggen wie er zou gaan winnen, totdat Ryo Hirakawa een foutje maakte en spinde met de Toyota. In de vernieuwde topklasse, met de zogenoemde Hypercars, stonden zestien hypermoderne auto's aan de start, waaronder een Cadillac van de Nederlandse coureur Renger van der Zande. De eerste helft van de race stond in het teken van regen en onvoorspelbaarheid. Voor de start plensde het al, waardoor de race in natte omstandigheden begon. Een van de andere Cadillacs crashte al in de eerste ronde.

Twee van de drie winnaars van Ferrari: James Calado (L) en de Italiaanse Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi uiterst rechts - ANP

Later vielen er meer buien en ontstond er totale chaos. In bepaalde bochten vloog de een na de andere auto van de baan, waardoor er neutralisaties nodig waren. Ook de wagen van Van der Zande liep meerdere keren tegen problemen aan, onder andere door een crash veroorzaakt door een langzamere auto uit een andere klasse. Problemen voor favorieten In de nachtelijke uren viel het doek voor een van de twee Toyota's, die als favorieten werden bestempeld, door een aanrijding. Ook andere kanshebbers verloren veel tijd door pech of botsingen. Richting het einde van de race ging de strijd om de zege tussen de Ferrari met nummer 51, die 's nachts ook al eens gespind was, en de Toyota met nummer 8. Het was lang stuivertje wisselen, zo spannend was de race al jaren niet meer op Le Mans. Na de spin van Hirakawa werd het gat te groot voor Toyota.

De wagen van Renger van der Zande - ANP