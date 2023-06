FC Twente opnieuw Europa in na nipte overwinning op taai Sparta

FC Twente heeft het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League binnen. De nummer vijf van de eredivisie rekende in de finale van de play-offs in eigen huis af met een taai Sparta Rotterdam, de nummer zes: 1-0. Op 27 juli moeten de Tukkers aantreden in de Conference League en dat betekent een korte vakantie en een korte voorbereiding. Over tien dagen is bekend wie de tegenstander wordt van Twente, dat drie voorrondes moet overleven om tot de groepsfase te komen.

FC Twente viert feest met de supporters - ANP

Na de 1-1 van afgelopen donderdag, met een late gelijkmaker van Twente door Ramiz Zerrouki, waren de kaarten in de finale van de play-offs nog altijd niet geschud. De beslissing moest daarom in de uitverkochte Grolsch Veste vallen. Brama voor het laatst Twente, met de afzwaaiende Wout Brama in de plaats van de geschorste Michal Sadílek, nam meteen het initiatief en forceerde na twee minuten spelen al bijna de 1-0. Een corner belandde via het hoofd van Julio Pleguezuelo voor de voeten van Michel Vlap, die van dichtbij uit kon halen. Niet voor het eerst dit seizoen toonde Sparta-doelman Nick Olij zijn klasse door de poging van Vlap te keren. Hij zag de bal via het lichaam van ploeggenoot Aaron Meijers echter weer op zich afkomen en voorkwam met een reflex opnieuw een vroege achterstand.

Ugalde in duel met Vriends - Pro Shots

In het vervolg van de eerste helft kreeg Twente ook kansen via onder anderen Manfred Ugalde en de door Wolfsburg begeerde Vaclav Cerny, maar ook zij konden de massaal in het rood aanwezige fans niet laten juichen. Sparta, dat het spel van Twente wederom af en toe goed kon ontregelen, kreeg na achttien minuten nog wel een enorme mogelijkheid. De mee opgekomen Meijers stuitte echter op keeper Lars Unnerstall. Drie eerdere remises Halverwege was er dus niet gescoord en dat was koren op de molen van Sparta, dat andermaal liet zien een vervelende tegenstander voor Twente te zijn dit seizoen, gezien de eerdere drie remises (1-1, 3-3 en 1-1). De zo gewenste voorsprong voor de thuisploeg kwam er kort na de pauze toch. Joshua Brenet kreeg met enig fortuin de bal voor zijn voeten en zag deze via Sparta-rechtsback Shurandy Sambo in het doel verdwijnen.

De Rotterdammers gaven zich echter niet gewonnen en kregen schietkansen. Tot twee keer toe behoedde Unnerstall zijn ploeg voor de gelijkmaker, want zowel Koki Saito als Arno Verschueren vonden de Duitser op hun weg. Verschueren trof even de later de onderkant van de lat. Twente ontsnapte en had baat bij een ingelaste drinkpauze in de bakoven van Enschede. De eveneens afzwaaiende trainer Ron Jans kon zo nog enkele aanwijzingen geven voor het restant van het duel. Staande ovatie Die kwamen aan, want in de slotfase hield Twente stand. Clubicoon Brama kreeg dertien minuten voor tijd nog een staande ovatie bij zijn wissel en verliet in tranen het veld.