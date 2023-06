Oud-premier Sturgeon van Schotland gearresteerd in onderzoek naar partijfraude

In Schotland is voormalig premier Nicola Sturgeon gearresteerd. De politie laat weten een 52-jarige vrouw te hebben gearresteerd en volgens Britse media gaat het om Sturgeon.

Ze is gearresteerd in verband met een lopend onderzoek naar de financiering van de Scottish National Party (SNP), zegt de Schotse politie op Twitter. Sturgeon was tot haar aftreden eerder dit jaar de leider van de Schotse nationalisten.

De politie geeft op Twitter een update over het onderzoek: