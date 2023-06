Mountainbikester Terpstra tweede bij wereldbeker Lenzerheide, Pieterse vijfde

Mountainbikester Anne Terpstra is knap als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide. De 32-jarige Zeeuwse, die al jaren meedraait in de top en in 2021 goed was voor EK- én WK-zilver, moest alleen de Française Loana Lecomte voor zich dulden.

Puck Pieterse, die bij haar debuut bij de profs in Nove Mesto meteen de zege greep, moest nu genoegen nemen met de vijfde plaats.