LIVE: Djokovic stevent af op historische 23ste grandslamtitel, 2-0 voor tegen Ruud

In Parijs kan Novak Djokovic vanmiddag tennisgeschiedenis schrijven. In de finale van Roland Garros neemt de 36-jarige Serviër het op tegen de Noor Casper Ruud, die voor het tweede jaar op rij strijdt om de grandslamtitel op het Franse gravel.

De eerste set ging na een tiebreak naar Djokovic. Ruud brak Djokovic in de tweede game, maar Djokovic brak in de zevende game terug. In de tiebreak was de Serviër met 7-1 te sterk. In de tweede set is Djokovic zelf begonnen met serveren en brak hij Ruud in de tweede game. Dat voordeel speelde hij daarna keurig uit: 6-3.

In de derde set begint Ruud met serveren en heeft hij het initiatief: 4-3.

23ste titel?

Djokovic kan in het duel dat vanmiddag om 15.00 uur is begonnen zijn 23ste grandslamtitel veroveren. Als dat hem lukt, is hij Rafael Nadal (22 grandslamtitels) voorbij. Djokovic wordt dan bovendien de eerste man die de vier grandslamtoernooien allemaal minstens drie keer heeft gewonnen.