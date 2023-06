Djokovic wint Roland Garros en is nu de succesvolste tennisser aller tijden

Novak Djokovic heeft op Roland Garros zijn 23ste grandslamtitel gewonnen. Daarmee is hij de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden.

Op het domein van Rafael Nadal liet Djokovic de afgelopen twee weken zien wie op dit moment de beste van de wereld is. In de finale had hij geen kind aan de als vierde geplaatste Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5).

Door het ontbreken van gravelkoning Nadal had de eindzege misschien iets minder glans. De veertienvoudig winnaar herstelt immers van een heupoperatie en kon daardoor zijn titel niet verdedigen.

Halve finale tegen Alcaraz

Maar ook fitheid is op de slopende tenniskalender een kwaliteit, liet de inmiddels 36-jarige Djokovic op Roland Garros des te meer zien. In de halve finale moest de Spaanse kroonprins Carlos Alcaraz, als eerste geplaatst in Parijs, zich vanwege kramp gewonnen geven.

En in de finale had de als vierde geplaatste Ruud weinig in te brengen, al nam de Noor met een vroege break nog brutaal de leiding in de eerste set.