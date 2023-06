Vingegaard onderstreept favorietenrol Tour met eindwinst in Dauphiné, Ciccone wint slotrit

Voor Jonas Vingegaard zat een derde ritzege in het Critérium du Dauphiné er net niet in, maar in de laatste etappe onderstreepte de Deen nog maar eens dat hij de grote favoriet is voor de Tour de France, die op 1 juli van start gaat. De Deense klassementsleider van Jumbo-Visma reed op de steile klim naar La Bastille bij Grenoble (1,8 kilometer,14,2% gemiddeld) opnieuw weg bij de concurrentie, zoals hij dat ook al deed in de vijfde en zevende etappe. Hij vergrootte zijn voorsprong op Adam Yates met 12 seconden en verzekerde zich zo van de eindzege. Ciccone wint slotrit De Italiaan Giulio Ciccone was de enige uit de kopgroep die eindwinnaar Jonas Vingegaard voor wist te blijven in de koninginnenrit. De renner van Trek-Segafredo was op de voorlaatste klim weggereden bij zijn medevluchters en kwam 23 seconden voor Vingegaard over de streep. Yates eindigde als derde en stelde zijn tweede plaats in het eindklassement veilig.

Giulio Ciccone wint de slotrit - Getty Images

Vingegaard begon met een riante voorsprong van 2.11 aan de laatste etappe, de koninginnenrit. Op geen van de vijf Alpencols, waarvan één van de buitencategorie en twee van de eerste categorie, kwam de Deen ook maar een moment in de problemen. Na 36 kilometer ontstond er een sterke kopgroep van negen renners, waarin Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) de best geklasseerde was. De Franse oud-wereldkampioen, die deze Dauphiné heeft laten zien dat hij op de goede weg is richting de Tour de France na zijn knieblessure, stond op 3.48 van Vingegaard. Ook Tiesj Benoot, adjudant van Vingegaard bij Jumbo-Visma, was meegeslopen. Aan de voet van de voorlaatste klim, de Col de Porte, reden Ciccone en Alaphilippe weg bij hun medevluchters. Op hetzelfde moment besloot Yates zijn Deense concurrent nog een keer te testen. Maar Vingegaard gaf geen krimp.

Julian Alaphilippe rijdt vooruit in de laatste etappe van de Dauphiné - AFP