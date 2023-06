Buurtbewoners geschokt over dood van getaserde man Rotterdam

Buurtbewoners van de 's-Gravenweg in Rotterdam-Kralingen hebben geschokt gereageerd op de dood van een 32-jarige man die in hun straat werd gearresteerd. De man werd vrijdagavond onwel na een stroomstoot van de politie en overleed later in het ziekenhuis.

"Ik vind het behoorlijk verdrietig", zegt een buurtbewoner tegen Rijnmond. "Ik heb echt met die man te doen." Hij hoorde rond 23.15 uur iets vreemds. "Ik hoorde een doffe knal, keek naar buiten en zag tien politieauto's in de straat staan. Toen was het al wel even gaande."

De buurtbewoner zag de man op straat liggen en hoorde hem schreeuwen. "Ik verstond niet wat hij zei, want het was gewoon geschreeuw, gekrijs. En het heeft best wel een tijdje geduurd voordat het stil werd."

De man was volgens de politie verward en zou onder meer op een voertuig gesprongen zijn. Hij werd korte tijd achtervolgd en vervolgens getaserd om hem "onder controle" te krijgen, verklaarde het Openbaar Ministerie. Hij werd onwel, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Er wordt nog onderzocht of de man als gevolg van het taseren is overleden.

'In shock'

Een andere omwonende vond het opmerkelijk druk op straat. "Er liepen ongelofelijk veel mensen langs. Het was natuurlijk laat, net een tijdstip waarop mensen uit de kroeg komen en naar huis gaan. De meeste voorbijgangers had ik hier nog nooit gezien."

Beide buurtbewoners vinden het treurig hoe het met de man is afgelopen. "Je wilt niet dat dit soort dingen gebeuren. Je bent toch wel in shock als zoiets in je omgeving gebeurt", zegt een van hen. "Die man zat in het midden van zijn leven. Je weet niet of hij kinderen heeft, familie heeft of waar hij vandaan kwam."

Bureau Rotterdam

Volgens het AD was ook programmamaker Ewout Genemans aanwezig bij de arrestatie. Hij volgt de Rotterdamse politie voor het programma Bureau Rotterdam.

Advocaat Richard Korver heeft de programmamakers gevraagd om een kopie van de beelden veilig te stellen voordat ze worden afgegeven aan de politie of recherche. "We hebben in een andere zaak immers gezien dat de staat dat soort beelden in een andere, slechtere, vorm in het dossier heeft gestopt", schrijft Korver op Twitter.