EU biedt Tunesië honderden miljoenen in ruil voor terugdringen migratie

EU-leiders hebben in Tunesië de eerste stappen gezet naar een migratiedeal. De Europese Unie belooft grote financiële investeringen te doen in het land. In ruil daarvoor moet Tunesië zich inzetten voor betere grensbewaking en mensensmokkel aanpakken.

Tunesië krijgt op lange termijn in totaal 900 miljoen euro aan financiële steun, maakte voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie bekend in Tunis. Dat geld is onder meer bedoeld voor investeringen in handel en energie om de Tunesische economie, die er slecht voor staat, te verbeteren. Ook moeten jonge Tunesiërs de kans krijgen om in Europa te komen werken en studeren.

Verder krijgt het land financiële hulp om de migratie via mensensmokkelaars aan te pakken. Tunesië krijgt 100 miljoen euro voor grensbewaking, reddingsoperaties en de terugkeer van illegale migranten.

Von der Leyen bezocht Tunesië samen met de Italiaanse premier Meloni en premier Rutte. De laatste zei na afloop dat de EU-leiders en de Tunesische president Saied "uitstekende gesprekken" met elkaar hebben gehad. Meloni sprak van "een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Tunesië en de EU". Ook zei ze Tunesië te willen helpen met hun aanvraag voor een lening bij het Internationaal Monetair Fonds.

Grenswacht van Europa

Het terugdringen van migratie was voor de Europese leiders het belangrijkste punt op de agenda. Zij willen dat het land de migratie naar Europa indamt en teruggestuurde migranten opvangt, ook als het geen Tunesiërs zijn.