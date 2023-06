Beste resultaat Nederlander Veijer in Moto3-klasse, Bagnaia heerst op hoogste niveau

In de Moto3-klasse heeft de 18-jarige Collin Veijer op zijn Husqvarna z'n visitekaartje afgegeven. De dit seizoen debuterende Veijer vertrok vanaf de zestiende startplek, haalde de ene na de andere rivaal in en werd uiteindelijk knap zesde.

Motorcoureur Veijer had de twaalfde plaats als beste uitslag staan. De Staphorster verdiende in Italië tien punten voor het WK-klassement en staat daarin nu op de zeventiende plaats met 18 punten.

Bagnaia heerst

In de hoogste klasse schreef Francesco Bagnaia net als vorig jaar de GP van Italië op zijn naam. Het was de derde zege van het seizoen (in zes GP's) voor de Ducati-coureur, die zo zijn leidende positie in de WK-stand verstevigde.

Bagnaia, die zaterdag op Mugello ook al de sprintrace won,vertrok van pole en had al snel een gaatje van een seconde op Jorge Martín. Nadat Marc Márquez al in de vijfde van de 23 ronden onderuit was gegleden, streden Álex Márquez,Zarco en Marini om de derde plek.

Met nog negen ronden te gaan gleed ook de tweede Márquez van de baan. Op ruime afstand van Bagnaia en Martín zorgde Zarco voor een volledig Ducati-podium.

Moto2

In de Moto2-klasse startten Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsnyder ook in de achterhoede, maar zij bleken niet bij machte om serieus terrein te winnen.

Bendsnyder verruilde wel de twintigste voor de viertiende plek en scoorde twee WK-punten, Van den Goorbergh viel uit.