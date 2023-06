Hardlopers onwel door hoge temperaturen, eerste tropische dag is een feit

Tijdens hardloopevenement Maastrichts Mooiste zijn meerdere mensen vanochtend bevangen geraakt door de hitte. Het is niet bekend hoeveel mensen onwel zijn geworden en hoe het met hen gaat. Meerdere ambulances en de brandweer waren aanwezig.

Vanwege de hoge temperaturen waren de aanvangstijden voor het sportevenement vervroegd, aldus 1Limburg. Om 09.15 uur gingen de lopers van de 10 kilometer van start. De organisatie had besloten om De 10 Engelse Mijl (16,1 km) te schrappen.

Groningen

Ook hardloopevenement Dwars door Groningen werd uren vervroegd. Toch hadden sommige lopers het zwaar. "O man, het is warm! Bloedheet! Maar ik moet m'n ouders trots maken hè, het is mijn moeders verjaardag vandaag. Ik zou eerst de tien kilometer lopen vandaag, maar loop nu de vijf", roept een van de lopers onderweg richting een verslaggever van RTV Noord.

Uit voorzorg heeft de organisatie waterpunten geregeld met bekers en sponzen. "Er moet goed gedronken worden op deze warme dag. Het is ontzettend belangrijk. Mensen hebben soms niet in de gaten hoe snel ze uitdrogen tijdens het hardlopen", zegt een van de organisatoren.

De halve marathon van Amersfoort werd vandaag ingekort naar 10 kilometer, om te voorkomen dat er op het heetst van de dag gelopen werd.

Tropische dag

In De Bilt werd het om 14.20 uur 30 graden. Dat betekent dat het vandaag voor het eerst in 2023 een officiële tropische dag is. De eerste tropische dag valt daarmee bijna drie weken eerder dan gemiddeld.

In het Brabantse Woensdrecht werd eerder op de dag de eerste regionale hittegolf van het land gemeten. Voor een hittegolf moet het bij een KNMI-weerstation vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer worden, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

Morgen zal ook op andere weerstations in het land sprake zijn van een regionale hittegolf. Alleen in Woensdrecht werd het afgelopen woensdag al 25 graden, waardoor bij dat Brabantse weerstation vandaag als enige een hittegolf vastgesteld kon worden, schrijft Omroep Brabant.

Van een landelijke hittegolf is sprake als het in De Bilt vijf dagen 25 graden of warmer is, waarvan drie meer dan 30 graden. Gisteren was het daar 29,8 graden.

Zonaanbidders trokken vanochtend alweer vroeg naar het strand: