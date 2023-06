Jong Oranje begint aan EK-missie die langs Vieira, Bakayoko en Kvaratskhelia leidt

Terwijl Oranje zich klaarmaakt voor de finaleronde van de Nations League, begint Jong Oranje vandaag in Zeist aan de missie die op 8 juli moet eindigen met een Europese beker in het Batoemistadion in Georgië. Wie denkt aan Jong Oranje, denkt ongetwijfeld vaak terug aan de hoogtijdagen onder Foppe de Haan. Europees kampioen in 2006 en 2007, met jongens als Klaas-Jan Huntelaar en Royston Drenthe. Een bulk van talent. Nederland onwaardig En toen stortte het in. De twee EK's daarna werden gespeeld zonder Nederland. In 2013 was er, onder Cor Pot en met spelers als Daley Blind, Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum, een korte opleving met een halvefinaleplaats. De drie EK's daarna lukte het Jong Oranje andermaal niet om zich te kwalificeren. Voetballand Nederland onwaardig. Onder Erwin van de Looi, die na het EK vertrekt als bondscoach, lukte het wel.

Jong Oranje was erbij twee jaar terug, toen het EK vanwege het coronavirus in twee fases werd gespeeld. In de groepsfase was er kritiek na twee gelijke spelen, maar na een overtuigende 6-1 winst op Hongarije, met Cody Gakpo als uitblinker, pakte Jong Oranje alsnog de groepswinst. Twee maanden later, toen de knock-outfase werd gespeeld, versloeg Jong Oranje titelfavoriet Frankrijk in de kwartfinales. Myron Boadu maakte met twee goals een tegendoelpunt van Dayot Upamecano goed. Op weg naar de finale bleek Duitsland te sterk. Klas van 2023 Anno 2023 is Boadu uit het zicht verdwenen en ziet Jong Oranje er ook heel anders uit. Van de wedstrijd tegen Duitsland is er, logischerwijs ook vanwege de leeftijdsgrens, geen basisspeler meer bij. Toch kent de huidige selectie van Jong Oranje zeker kleppers. Denk aan Ryan Gravenberch van Bayern München. Of Kenneth Taylor, de Ajacied die al een WK meemaakte met het grote Oranje. En Micky van de Ven, die mag hopen op een toptransfer na een sterk seizoen met VfL Wolfsburg.

Ryan Gravenberch namens Bayern in duel met Ansu Fati van FC Barcelona - ANP

Onder de lat wordt er veel verwacht van Bart Verbruggen, de sensatie van Anderlecht, die ook al door Ronald Koeman werd opgemerkt. Met Ajax-spits Brian Brobbey en Toulouse-topscorer (en bekerwinnaar) Thijs Dallinga zit er veel scorend vermogen in de ploeg. Crysensio Summerville, de nummer 10 van Leeds, heeft een actie in huis. En dan heb je ook nog Q&Q: Quinten Timber en Quilindschy Hartman, de Feyenoorders die zich als landskampioen met de borst vooruit zullen melden in de Zeister bossen. Daartegenover staat het ontbreken van de vaste vleugelverdedigers Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong, de backs van Bayer Leverkusen, doorgaans met hun snelheid op de flank een van de wapens van Jong Oranje. Frimpong bedankte. Bakker aanvankelijk ook, bedacht zich en was toen te laat. Poule des doods Een aderlating voor Van de Looi, want hij had de twee ervaren krachten goed kunnen gebruiken in de groepsfase, waarin direct al veel gevraagd zal worden van Nederland. Jong Oranje zit in de zwaarste groep. Daarin zijn de leeftijdsgenoten van Portugal, België en gastland Georgië de tegenstander. Zowel de Portugezen als de Belgen melden zich, net als Nederland, na een ongeslagen kwalificatiereeks op dit EK. In de selectie van Jong Portugal zitten bekende namen als Ajacied Francisco Conceição en Fábio Silva, de PSV-huurling die de winnende strafschop binnenschoot in de bekerfinale. Arsenal-middenvelder Fábio Vieira is hun belangrijkste speler.

Fábio Silva na de winst met PSV in de bekerfinale - ANP

Bij de zuiderburen staan AC Milan-talent Charles De Ketelaere, PSV-buitenspeler Johan Bakayoko en Michel-Ange Balikwisha, uitblinker bij kampioen en bekerwinnaar Antwerp, op de lijst. Twee kanshebbers op de Europese titel als concurrent in de groep. En dan lijkt het erop dat Jong Georgië ook nog eens de beschikking heeft over Napoli-sensatie Khvicha Kvaratskhelia, die de grote ster en publiekstrekker van het EK moet worden. Fitheid van belang Kortom: tegenstand zal er zijn. En dus moet Jong Oranje top zijn om de groep te overleven. Fit zijn is daarbij een belangrijk criterium. Het was niet voor niets dat een zestal de afgelopen dagen al meetrainde met het grote Oranje. Sepp van den Berg, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Timber en keepers Verbruggen en Jasper Schendelaar. Zij kenden een seizoen met wat blessures of waren al vroeg klaar met hun wedstrijden. Na drie dagen met Oranje zijn ze weer fitter geworden.

Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje die na het EK vertrekt - Pro Shots