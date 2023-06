Den Ham krijgt bijna 70 jaar na dodelijke brand een gedenkteken

Hulpverleners weten de meeste kinderen uit de bus te halen, maar een aantal van van hen heeft ernstige brandwonden. Twee meisjes overlijden ter plekke. Twee maanden later bezwijkt een jongen aan zijn verwondingen. Een ander slachtoffer overlijdt zelfs tien jaar later. "Die jongen is echt talloze malen geopereerd. Kon moeilijk lopen. Ondanks dat het zoveel later was, is hij ook slachtoffer van de busramp", vertelt de 81-jarige.

In een buitenwijk van de Duitse stad gaat het 's ochtends mis. Door een lekkende jerrycan ontstaat een explosie en staat de bus al snel in lichterlaaie. "Ik zat voorin de bus en kukelde eruit. Samen met een vriendinnetje. Er schoten meteen mensen te hulp. Buurtbewoners die samen met de twee onderwijzers en de buschauffeur de ruiten probeerden kapot te slaan om de kinderen eruit te halen", herinnert Ten Brinke-Voort zich.

Op 11 juni 1955 gaan de leden van het Hervormd Jeugdkoor samen met hun meester en drie andere volwassenen naar een zangwedstrijd in het Duitse Osnabrück. Een rit van zo'n 140 kilometer, maar voor veel van de 43 kinderen de eerst keer dat ze voet zetten in het buitenland.

In de omgeving staat het ongeluk bekend als de "vergeten ramp", schrijft RTV Oost . Riek ten Brinke-Voort (81) is een van de overlevenden en is blij dat er een monument komt. "Niet alleen omdat de mensen die erover kunnen vertellen er straks niet meer zijn. Maar ook omdat het een mooi eerbetoon is aan de slachtoffers."

In het Overijsselse dorp Den Ham wordt vandaag een monument onthuld dat herinnert aan een dodelijke brand, exact 68 jaar geleden. Door een explosie in een bus tijdens een dagje uit kwamen twee meisjes om het leven, vele anderen raakten gewond.

De paniek in Den Ham is op de dag van het ongeluk groot, herinnert ze zich. "Het dorp stond op z'n kop. Bijna niemand had in die tijd telefoon. Nadat het nieuws bekend werd, zijn de burgemeester, de dominee, de huisarts en de ouders van de omgekomen en gewonde kinderen nog dezelfde dag naar Osnabrück gereden."

De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en premier Willem Drees betuigen hun medeleven. Prinses Wilhelmina stuurt een telegram, waarin ze laat weten geschokt te zijn. Koningin Juliana belt met de burgemeester om haar condoleances over te brengen. Daarna werd niet veel over de ramp gepraat in het dorp, zegt Ten Brinke-Voort. "Tsja, zo ging dat in die dagen. Ik had een broertje en zusje op jonge leeftijd verloren. Daar had je het dan thuis gewoon niet over."

Een jaar na het ongeluk gaan gaan de overlevenden terug naar Osnabrück. Onder meer om de mensen te bedanken die hen hadden geholpen. "Exact vijftig jaar na de ramp, in 2005, zijn we daar weer met de groep naartoe gegaan. Maar verder werd er eigenlijk maar heel weinig aandacht besteed aan het ongeluk."

Een motie voor een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Twenterand, waar Den Ham onder valt. Het kunstwerk wordt vanmiddag onthuld na een herdenkingsdienst.