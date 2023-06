Hold your bets: Vegas Golden Knights nog een zege verwijderd van eerste Stanley Cup

Het was goed toeven in het hotel van de ijshockeyers van Vegas Golden Knights de laatste dagen. Speciaal voor de spelers werd een grote vergaderzaal in Fort Lauderdale, Florida gereserveerd als ontspanningsruimte. Het is de plek waar wordt gegeten, televisie gekeken en computerspelletjes gespeeld worden. Er is zelfs de mogelijkheid om je putting skills aan te scherpen op een geïmproviseerde golfbaantje. Het populairste is de pokertafel in de hoek, waar dagelijks tien tot vijftien bebaarde mannen zich verzameld hebben rond een stapel fiches. Middelpunt van de tafel is Phil Kessel, de Amerikaanse superster, die door coach Bruce Cassidy zonder pardon aan de kant is gezet tijdens de play-offs. Op het ijs is misschien niet meer de grote ster, maar aan de pokertafel komt niemand bij hem in de buurt. Dat weet ook Jonathan Marchessault, misschien wel de beste speler van de Golden Knights in deze play-offs. "Het gaat er stevig aan toe", vertelde de Canadees deze week in The Athletic. "Sommige gasten worden kwaad, sommigen zijn pestkoppen. Phil Kessel is een professional. Hij is er erg goed in."

Vegas wint in Florida Een gokje aan de pokertafel levert vermoedelijk meer op dan een inzet op een kampioenschap van Las Vegas. Zaterdagnacht won de ploeg de vierde wedstrijd in de best-of-seven-serie met 3-2 van Florida Panthers. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven-serie op 3-1. Donderdag gaf Vegas de zege in extremis nog uit handen, toen de Panthers via een late goal van Matthew Tkachuk nog op 2-2 kwam en vervolgens via een geweldig schot van Carter Verhaeghe in overtime de wedstrijd naar zich toetrok. In de tweede wedstrijd in Sunrise, een voorstad van Miami, leek hetzelfde scenario in de maak toen Vegas een 3-0 voorsprong diep in de derde periode nog weg leek te geven. De Panthers, die ook op hun eerste titel azen, liepen zich daarna stuk op goalie Adin Hill, die in de slotfase meerdere goede saves verrichte.

Matthew Tkachuk (midden) gaat op de vuist met zijn tegenstanders na afloop van het vierde duel in de Stanley Cup - Reuters

En dus hebben de Golden Knights nog een zege nodig voor hun eerste Stanley Cup in de jonge clubgeschiedenis. Een prestatie die gevierd zal worden in de woestijn van Nevada. Het klinkt vreemd, maar de inwoners van de gokstad hebben het ijshockey omarmd. En dat is ook weer niet zo heel gek. Tot 2017 keek Las Vegas vooral met dollartekens in de ogen via de wedkantoren naar de vier grote Amerikaanse sporten. Een eigen ploeg op het hoogste niveau had de stad namelijk niet. Tot de Golden Knights hun intrede maakten, met de glitter en glamour die eigen is aan Vegas. Wat hielp was dat Vegas meteen in het eerste jaar van zijn bestaan de finale om de Stanley Cup haalde, al ging de ploeg in die serie kansloos ten onder tegen Washington Capitals. Een keer eerder was een organisatie in het eerste jaar van zijn bestaan zover gekomen in de belangrijkste ijshockeycompetitie ter wereld: de Florida Panthers in 1996.

IJshockeyfans in honkbalstadion Langzaam maar zeker begint Las Vegas ook een sportstad te worden. Na de NHL deed ook de NFL zijn intrede in Vegas, met de verhuizing van de Oakland Raiders. Basketbal en honkbal (ondanks geruchten van een overstap van Oakland Athletics) op het hoogste niveau zijn er nog niet. Toch zaten vannacht 10.000 toeschouwers in Vegas op de tribunes van een honkbalstadion. IJshockeyfans wel te verstaan, kijkend op een groot scherm naar de prestaties van hun Golden Knights aan de andere kant van het land.

Inzetten op een eerste Stanley Cup-triomf van Las Vegas levert inmiddels bijna niets meer op. Een stuk lucratiever is een gokje op een miraculeuze comeback van de Panthers. En waarom ook niet? De Panthers hebben al gekkere dingen gedaan dit jaar. De club uit Florida was namelijk de laatste club die zich plaatste voor de play-offs en rekende op weg naar de Stanley Cup finals af met drie van de beste vijf ploegen in de reguliere competitie. Vooral de overwinning in de eerste ronde op Boston Bruins, dat het reguliere seizoen had afgesloten met een recordaantal zeges, sprong daarbij in het oog. Daarna rekenden de Panthers nog af met grootmacht Toronto Maple Leafs. In de Eastern Conference Final wonnen de Canadees-Nederlandse Eric en Marc Staal bovendien de broederstrijd met Carolina Hurricanes van de derde Staal-broer, Jordan.

Grote ster van de play-offs: Matthew Tkachuk De grote man bij de Panthers dit seizoen is Matthew Tkachuk. Zijn naam is geworteld in Oost-Europa, maar zelf werd Tkachuk geboren in de woestijn van Arizona, waar zijn vader Keith profijshockeyer was bij Phoenix Coyotes. Anoniem over straat in Florida kan Tkachuk inmiddels niet meer, want geen speler die de laatste weken zo veel in beeld is geweest als hij. Hij is topscorer van de play-offs en meer dan eens was zijn treffer de winnende in de laatste seconden van de wedstrijd.

Matthew Tkachuk viert de winnende treffer van Brandon Montour in de derde wedstrijd van de Stanley Cup Finals. - Reuters

De belangstelling voor Tkachuk heeft de laatste weken een hoogtepunt bereikt. En niet alleen vanwege zijn prestaties op het ijs. Zo was hij twee weken geleden nog te gast bij Miami Heat en Boston Celtics in de de halve finales van de NBA-playoffs. Al ging dat niet alleen om zijn eigen prestaties, maar ook om zijn klasgenootje op de middelbare school in Creve Coeur, Missouri. Dat is namelijk Jayson Tatum, de superster van de Celtics.

In tegenstelling tot Tatum bereikte Tkachuk wel de finale, maar daarin lijkt hij ook niet meer te kunnen stralen. In het tweede finaleduel in Las Vegas deelde hij een veelbesproken hit uit aan Eichel, een van de sterren van de Golden Knights. Een duel later kreeg hij dat terugbetaald door Keegan Kolesar, die hem frontaal tegen het ijs beukte. Sindsdien is Tkachuk niet meer dezelfde. De Panthers houden de lippen stijf op elkaar, maar duidelijk is dat Tkachuk fysiek niet helemaal in orde is. En dan nog kan hij het verschil maken.

