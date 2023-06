Vanavond op tv: Migratiedeal: Rutte in Tunesië • Wie zijn de piekbelasters?

Premier Mark Rutte is vandaag in Tunesië waar hij samen met EU-partners de mogelijkheden voor een grote migratiedeal bespreekt. Samen met de Italiaanse premier Georgia Meloni en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gaat hij in gesprek met de Tunesische president Kais Saied. Die zette een dag voor de komst van de EU-leiders alvast de toon voor de onderhandelingen, door te waarschuwen dat Tunesië niet de grenswacht van Europa wil worden en dat een oplossing niet ten koste mag gaan van zijn land.

Wie zijn de piekbelasters?

Het ministerie van landbouw wil met een rekenmodel zien welke boeren zogeheten piekbelasters zijn. Dat wil zeggen dat ze teveel stikstof uitscheiden in de buurt van een beschermd Natura 2000-gebied. Op die manier moet duidelijk worden welke boeren in aanmerking komen voor een uitkoopregeling. We spreken tien boeren in de Gelderse Vallei, die met spanning afwachten wat hun te wachten staat.