Waarom atleet Heerenveen in 1975 toch naar Zuid-Afrika ging: 'Let my people go'

En ook het land waar hij zijn gouden medaille het publiek in zou gooien. Hoe dat afliep en wat voor gevolgen dat had voor de carrière van Heerenveen, is zondagavond te zien. Vanaf 23.00 uur op NPO 1 in Andere Tijden Sport.

Heerenveen is voor het programma Andere Tijden Sport weer terug in het land waar hij 48 jaar geleden, bij wijze van protest, naartoe trok voor een toernooi. Terwijl iedereen het hem afraadde. Het land waar de apartheid heerste tot in de jaren negentig van de vorige eeuw.

"Want dan had hij zijn vergunning kwijt kunnen raken", weet Heerenveen nog. "Maar wij wilden aan die apartheid helemaal niet meewerken!"

Terwijl Raymond Heerenveen achterin een taxi zit in Kaapstad, anno 2023, verschijnen de gebeurtenissen weer op zijn netvlies. Hoe hij hier in 1975 met zijn witte collega Haico Scharn een taxi wilde nemen en hoe zijn chauffeur in paniek raakte, want hij mocht als zwarte man geen witte mensen vervoeren.

Het staat de witte Belgische atlete Annemarie van Nuffel ook nog goed bij. Zij trok net als Heerenveen ook naar Zuid-Afrika in 1975. Ook zij was, net als Heerenveen, uitgenodigd om er deel te nemen aan een atletiektoernooi.

De taxichauffeur van nu, eveneens een zwarte man, kent de verhalen over de apartheid van toen. "Die dingen gebeurden hier. We kochten niet bij dezelfde winkels. We aten niet wat zij aten. En we deelden geen toilet."

"Ik vond het heel dapper van hem", zegt Van Nuffel over Heerenveen. "Hij was er in eerste instantie als atleet. Maar in tweede instantie wilde hij toch wel laten zien dat wat er in Zuid-Afrika aan de gang was, die apartheid, dat dat niet kon." Heerenveen zelf vult aan: "Dat was voor mij ook het belangrijkste. Dat ik daar kon protesteren en dat ik mijn mening kon uiten."

Heerenveen was geïnspireerd geraakt door een actie zeven jaar eerder op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Twee Amerikaanse atleten, Tommie Smith en John Carlos, wonnen goud en brons op de 200 meter sprint en staken allebei een vuist de lucht in. Er zat een zwarte handschoen omheen.

Smith zei later dat het een actie voor mensenrechten in het algemeen was, maar het gebaar van de atleten werd alom opgevat als een 'Black Power'-actie, voor gelijke rechten voor zwarte mensen.

Black is beautiful

Zo vatte ook Heerenveen het statement op. "Dat waren mijn voorbeelden." Hij liet zijn vrouw Ellie voor zijn vertrek naar Zuid-Afrika twee teksten op zijn atletiektenue naaien. De één leest 'Black is beautiful', de ander 'Let my people go'.