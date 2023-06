Maakt eredivisievoetbal eind aan dédain over Almere? 'Ally leeft'

Het is de snelst groeiende grote stad van Nederland, het is de stad met de meeste jongeren onder 18 jaar en misschien is Almere straks ook nog eens een heuse eredivisiestad. Zelfs bij een kleine nederlaag in Emmen promoveert Almere City FC vandaag naar het hoogste voetbalniveau, dankzij de 2-0 overwinning van dinsdag in eigen huis. Gaat met een eredivisieclub dan eindelijk het imago op de schop van de stad waarover volgens sommigen al decennia laatdunkend over wordt gepraat?

Samen met Zeeland leverde Flevoland nog nooit een voetbalclub af in de eredivisie. Met name vanuit het oogpunt van die laatste provincie is dat niet gek. De eerste woningen in Almere werden in 1976 opgeleverd. Het duurde toen nog bijna twintig jaar voordat er een serieus plan ontstond om voetbal op hoog niveau naar de stad te halen.

Martin Ort, directeur van de ondernemersvereniging in het centrum van Almere, kent zowel de stad als club door en door. Hij verhuisde in 1980 naar Almere, als 12-jarige, "toen er vooral nog straatjes op een kale zandvlakte waren". Vanaf het prille begin was hij betrokken bij de voetbalclub Almere City.