Opnieuw gevechten in Sudan na verlopen van wapenstilstand

In Sudan hebben de strijdende partijen kort na het verlopen van het staakt-het-vuren de wapens weer opgepakt. In hoofdstad Khartoem werden vroeg in de ochtend weer gevechten waargenomen. Ook buiten de hoofdstad werden opnieuw ontploffingen en vuurgevechten gehoord.

Er was een wapenstilstand van een etmaal afgesproken, met de hoop dat er daardoor veilig humanitaire hulp gegeven kon worden. De wapenstilstand werd bemiddeld door de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Voor zover bekend hebben de strijdende partijen zich aan het bestand gehouden.

Al bijna twee maanden strijden de militie RSF en het regeringsleger tegen elkaar. Honderden burgers zijn daardoor om het leven gekomen. Het land verkeert in een humanitaire crisis, en bijna twee miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen.

Een deel van hen is naar buurlanden gevlucht. Egypte maakte gisteren bekend de toegang tot het land aan te scherpen, en alleen nog vrouwen, kinderen en ouderen toe te laten zonder visum.