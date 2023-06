Familie over Colombiaans wonder: kinderen overleefden op cassavemeel en fruit

Cassavemeel en vruchten die in het regenwoud groeien waren de redding voor de vier kinderen die na een vliegtuigcrash 40 dagen wisten te overleven in de Colombiaanse jungle. Dat vertelt een oom van de vier twee dagen nadat de zusjes en het broertje werden teruggevonden.

Bij het ziekenhuis waar de ernstig verzwakte kinderen worden behandeld vertelde het familielid tegen de verzamelde pers hoe Lesly (13 jaar), Soleiny (9 jaar), Tien Noriel (4 jaar) en Cristin (ongeveer 1 jaar) zo lang wisten te overleven na de crash op 1 mei. "Toen het vliegtuig neerstortte, namen ze cassavemeel mee uit het wrak. Daarmee hebben ze weten te overleven."

Toen het cassavemeel op was, begonnen de kinderen, drie meisjes en een jongetje, zaden te eten, zegt de oom. Ze hadden in de extreme omstandigheden ook een beetje geluk: het is net het seizoen waarin er veel fruit te vinden is in het regenwoud.

Slangen en muggen

Wat ook hielp is dat de kinderen waren opgegroeid in het gebied. De reddingswerkers prezen vooral Lesly, de oudste van de vier, die een beetje had geleerd hoe je moet overleven in de jungle. Zij leidde de anderen door de beproeving.

De vier wisten zo te overleven in het gebied vol slangen, muggen en andere dieren, maar ze waren er na ruim een maand wel beroerd aan toe: vermagerd, uitgedroogd en onder de insectenbeten.