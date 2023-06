Huishoudens Vlaardingen hebben weer stroom na urenlange storing

In Vlaardingen hebben duizenden huishoudens na een urenlange storing weer stroom. Rond 06.50 uur ontstond er een storing door een defect in een hoogspanningsstation. Zo'n 11.000 huishoudens werden er volgens netbeheerder Stedin door getroffen.

Zo'n twee uur na het begin van de storing werd de oorzaak gevonden en konden de eerste huishoudens weer aangesloten worden op het netwerk. Dat ging om 1500 woningen. Rond 10.30 uur was iedereen weer aangesloten.

Kapot onderdeel

Volgens Stedin was er sprake van een kapot onderdeel in een hoogspanningsstation. De netbeheerder zegt dat er enige tijd rook uit het station kwam en dat de brandweer moest worden opgeroepen, voor monteurs naar binnen konden. Of de brandweer heeft moeten blussen is onduidelijk.

Lokaal kan het vandaag 29 graden worden. Om die reden was een crisisteam van hulpdiensten bijeengekomen. In de regio liggen verschillende verzorgingshuizen. Grote problemen zijn uitgebleven.