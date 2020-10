Wekdienst 2/10: uitwerking mondkapjesadvies en studentenprotest in Amsterdam

wekdienst - ANP

Goedemorgen! Het kabinet komt vandaag met een uitwerking van het mondkapjesadvies en in Amsterdam demonstreren studenten voor meer fysiek onderwijs. Vandaag is er vooral in het noorden en oosten kans op nevel of mist. Overdag in het noorden af en toe zon, verder op de meeste plekken bewolkt met in het zuiden kans op wat regen. Het wordt een graad of 17 bij een matige oostenwind.

weer - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het kabinet komt met een uitwerking van het mondkapjesadvies. Woensdag kondigde premier Rutte aan dat het dringende advies gaat gelden om in de publieke binnenruimte een mondmasker te dragen.

Studentenorganisaties demonstreren op het Museumplein in Amsterdam voor meer fysiek onderwijs. De studenten maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, nu de meeste colleges in verband met de coronacrisis online worden gegeven.

In Utrecht worden vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Het gala vindt plaats in de Stadsschouwburg Utrecht, al is de zaal vanwege het coronavirus dit jaar een stuk minder vol dan gebruikelijk.

Wat heb je gemist? Na lang onderhandelen zijn EU-leiders het eens geworden over sancties tegen Wit-Rusland. Er komt een lijst met veertig namen van mensen in Wit-Rusland die hebben meegewerkt aan de veronderstelde fraude bij de verkiezingen deze zomer. President Loekasjenko, die door de EU niet erkend wordt als president, staat niet op de lijst. Cyprus ging pas na lang onderhandelen akkoord met de lijst. Dat land wil ook sancties tegen Turkije, omdat het land in de Middellandse Zee zoekt naar olie en gas in gebied dat de Cyprioten als hun grondgebied beschouwen. Afgesproken is dat Turkije nog een waarschuwing krijgt, anders volgen ook tegen dat land sancties. Ander nieuws uit de nacht: 181.000 banen verloren bij bedrijven die corona-steun kregen: bij bedrijven die overheidssteun kregen via de zogenoemde NOW-regeling zijn tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan, een afname van 6,9 procent. Volgens het CBS was het banenverlies met 12 procent het grootst in de bedrijfstak waar onder meer de uitzendbureaus onder vallen.

'Halsema maakte zich dag voor protest op Dam al zorgen over drukte': de Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het anti-racismeprotest op de Dam zorgen over de betoging, melden het tv-programma Shownieuws en De Telegraaf op basis van stukken van de gemeente.

Debutant Zahavi gidst PSV met goal en assist naar groepsfase Europa League: PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. In Trondheim won de ploeg in de play-offs met 2-0 van Rosenborg.

En dan nog even dit: Het kabinet adviseert iedereen om op openbare plekken binnen een mondkapje op te doen. Maar hoe draag je een mondmasker nou eigenlijk goed? De eerste tip is om een exemplaar te nemen dat goed aansluit op je gezicht, zegt deskundige infectiepreventie Ilse Voortman. Heb je het kapje eenmaal op, kom er dan niet meer aan. Eenmaal opgezet is je kapje namelijk besmet. En dan het belangrijkste voor wasbare exemplaren: stop ze na één keer dragen in de wasmachine, en niet terug in je zak.

Hoe je een mondkapje gebruikt: 'Nooit twee keer opdoen' - NOS