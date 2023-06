Wekdienst 11/6: Djokovic vs. Ruud in finale Parijs • Rutte naar Tunesië

Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Met 28 tot 31 graden wordt het dan iets minder warm.

Eerst het weer: vanochtend vroeg is het nog rond 18 graden, maar de temperatuur loopt heel snel op. De zon schijnt dan ook volop en daarom wordt het tropisch warm, 28 tot 32 graden in de middag. Het blijft lang warm voordat het vannacht afkoelt naar 16 tot 20 graden.

Goedemorgen! Mark Rutte gaat met de Italiaanse premier Meloni en EU-commissievoorzitter Von der Leyen naar Tunesië om te praten over een migratiedeal. En Novak Djokovic kan vanmiddag op Roland Garros zijn 23ste grand slam-titel binnenhalen.

De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek.

Het Duitse onderzoek richt zich ook op mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij de sabotageactie. Voor dit scenario werd de VS eerder gewaarschuwd. Dat werd eerder deze week in Amerikaanse media gemeld. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. Ook de Poolse regering ontkent enige betrokkenheid bij de sabotageactie.

Flinke drukte op de stranden gisteren en dat zal vandaag niet veel anders zijn. Reddingsbrigades hadden zich goed op de drukte voorbereid, want met het koude water en de wind was het toch ook opletten aan de kust.

Op pad met de reddingsbrigade: