Beruchte bombrievenmaker Ted Kaczynski ('Unabomber') overleden

Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber, is overleden. De 81-jarige Kaczynski werd vanochtend bewusteloos gevonden in zijn cel in de federale gevangenis in North Carolina en vervolgens dood verklaard, zegt een gevangeniswoordvoerder tegen persbureau AP. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden.

Kaczynski was een Amerikaanse wiskundige. Tussen 1978 en 1995 pleegde hij door middel van bombrieven aanslagen waarbij drie mensen omkwamen en 23 mensen gewond raakten.

Al die tijd tastte de FBI in het duister over zijn identiteit, ook omdat hij uiterst voorzichtig te werk ging. De toen nog onbekende bombriefverstuurder kreeg van de FBI de naam 'Unabomber', waarbij Una een afkorting is van Universities and Airlines. Universiteiten en luchtvaartmaatschappijen waren de instellingen waarop hij het aanvankelijk vooral had voorzien.

Machteloos en vervreemd

Zijn identiteit werd in 1995 bekend, nadat zijn broer zijn schrijfstijl had herkend in een lang essay dat door The New York Times en The Washington Post werd gepubliceerd. Kaczynski had de Amerikaanse kranten met een dreigement gedwongen om zijn 35.000 woorden lange essay te publiceren. Daarin lichtte hij zijn motieven toe: hij schreef dat de moderne samenleving en technologie leidden tot een machteloos en vervreemdend gevoel.

Kaczynski werd een paar maanden later opgepakt in een hut in de bossen in het westen van Montana. Daar werden toen ook dagboeken gevonden, waarvan een gecodeerd. Ook lagen er twee bommen en materialen om een bom mee te maken.

Kaczynski bekende schuldig te zijn aan het veroorzaken van zestien explosies in verschillende delen van het land. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid van een voorwaardelijke vrijlating.