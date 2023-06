Trump noemt aanklacht 'een aanfluiting van het recht'

Op een republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de "wrede vervolging een aanfluiting is van het recht":

Gisteren werd bekend dat Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om documenten die hij na zijn aftreden uit het Witte Huis liet verhuizen naar zijn buitenhuis en privéclub in Florida, Mar-a-Lago, waar tienduizenden gasten per jaar over de vloer komen.

De kartonnen dozen met daarin de documenten werden bewaard in onder meer zijn slaapkamer, een badkamer, een feestzaal, een kantoor en een bezemkast.

'Gruwelijke machtsmisbruiken'

Trump zei tegen zijn toehoorders op het partijcongres dat de "belachelijke en ongegronde aanklacht herinnerd zal worden als een van de gruwelijke machtsmisbruiken in de geschiedenis van het land" en dat "het enige goede eraan is dat het hem helpt in de peilingen."

Ook beschuldigde hij president Biden ervan dat die de aanklacht gebruikt om hem uit te schakelen als tegenkandidaat bij de komende presidentsverkiezingen.

Trump is de eerste oud-president die strafrechtelijk is aangeklaagd. Hij moet dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Miami verschijnen in verband met de zaak.