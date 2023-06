Aké met Champions League-beker: 'Onwerkelijk, hier hard voor gevochten'

"Twee jaar geleden waren we er al heel dichtbij, maar toen ging het mis tegen Chelsea. Dat hebben we nu gelukkig kunnen rechtzetten", straalde Oranje-international Nathan Aké na de met Manchester City gewonnen Champions League-finale. "Het is onwerkelijk, maar we hebben hier hard voor gevochten." De 28-jarige verdediger was met 'The Citizens' met 1-0 te sterk voor Internazionale, waar landgenoot Denzel Dumfries ook een basisplaats had, terwijl Stefan de Vrij geen speelminuten gegund werd. "We wonnen al de Premier League en de FA Cup, maar dit is wat we wilden: de Champions League."

Stefan de Vrij (links) feliciteert Nathan Aké - Pro Shots

Ondanks de blijdschap had de international, die met Oranje komende week nog de finaleronde van de Nations League wacht, enkele kritische woorden in petto. "Eerlijk gezegd was dit niet onze beste wedstrijd. Het was lastig tegen een fysiek sterk Inter. Maar na rust kwamen toch de kansen. Ederson, Rúben Días en John Stones waren geweldig. We hebben het gered. Prachtig." 'Lang op gewacht' Ook aanvoerder Ilkay Gündogan kon zijn geluk niet op. "Ongelooflijk. Het is moeilijk om onder woorden te brengen, maar hier heb ik zo lang op gewacht." Twee keer was het al misgegaan voor de 32-jarige middenvelder: in 2013 met Borussia Dortmund tegen Bayern München en dus twee jaar geleden met City tegen Chelsea. "Het is een sprookje", was zijn eerste reactie. "Ik voel me een bevoorrecht mens. Niet alleen omdat ik aanvoerder van deze club mag zijn, maar ook omdat ik met een trainer als Pep Guardiola mag werken. Ik maak deel uit van misschien wel de mooiste club van de wereld. Daar ben ik trots op."

Simone Inzaghi - Reuters Connect