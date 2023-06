Eerste Pride Walk in Eindhoven: 'We mogen er allemaal zijn'

Terugduwen

In april belaagde een groep voetbalsupporters een pand van het COC in Eindhoven. Een vrijwilliger van het COC werd mishandeld en een regenboogvlag die aan de gevel hing, werd eraf getrokken en in brand gestoken. "Dit is een mooie fuck you tegen de mensen die dat hebben gedaan", zei een Pride-deelnemers vanmiddag grijnzend.

"Ook daarom is het heel goed dat wij, alle mensen in alle kleuren en alle genders, zich niet laten wegduwen en ook niet bang zijn", zei burgemeester Dijsselbloem. "Dat hoor je gelukkig ook heel veel van de mensen hier: 'Wij mogen hier gewoon zijn. Get used to it.' Dat is ook goed. Terugduwen."

Er liepen ook verschillende politici mee vandaag, onder wie een van de Eindhovense wethouders: