Ambitieus Utrecht gebruikt Klaiber-miljoenen om gaten te vullen

Sean Klaiber levert FC Utrecht 5 miljoen euro op - Pro Shots

Met de verkoop van Sean Klaiber aan Ajax verliest FC Utrecht een belangrijke aanjager. Iemand die eigenlijk hartstikke welkom is in het het jubileumjaar van de club, waarin Utrecht hoge ogen wil gooien. Maar aan de andere kant zijn de miljoenen net zo welkom. Het maakt het dilemma binnen de club duidelijk: of risico nemen en doorpakken of nu cashen en een stevig financieel fundament leggen voor de komende jaren. Grote ambities "We willen dit jaar de topdrie aanvallen", sprak eigenaar Frans van Seumeren afgelopen zomer bij de vijftigste verjaardag van de club. Een uitspraak die nog vaak voorbij zal komen dit seizoen. Als het goed gaat, maar ook zeker als het minder gaat.

Vrijdagavond speelt FC Utrecht om 20.00 uur thuis tegen sc Heerenveen. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app of via flitsen op NPO Radio 1. Om 22.10 uur wordt de samenvatting uitgezonden in Eredivisie op Vrijdag, maar ook online is deze te bekijken.

Aan ambitie geen gebrek bij de voetbalclub uit het midden van het land. En met de selectie, die dit seizoen werd versterkt met Eljero Elia en Mimoun Mahi, mag Utrecht ook tevreden zijn. Al hebben Ajax, PSV, Feyenoord en AZ op papier nog meer kwaliteit. Technisch directeur Jordy Zuidam, die zich de laatste jaren heeft geprofileerd als een slagvaardig man, haalde Mahi en Elia net als Django Warmerdam, Moussa Sylla en Daniel Arzani (huur) zonder transfersom naar de Galgenwaard. Hoofdprijs voor Kerk Tegelijkertijd vraagt hij hoofdprijzen voor zijn eigen spelers. Uitblinker Gyrano Kerk kan rekenen op serieuze interesse van clubs uit de Engelse, Italiaanse, Duitse en Portugese competities, maar Utrecht laat de aanvaller niet zomaar gaan. De 24-jarige Kerk zit vol ambitie, maar heeft een goede verstandshouding met de club waar hij is opgeleid. Er komt pas een transfer als de club een echte stap hogerop is voor Kerk, een goed verhaal heeft en wil voldoen aan de voorwaarden van Utrecht.

Ook Gyrano Kerk vertrekt mogelijk nog voor vele miljoenen - Pro Shots

Maar als de miljoenen vervolgens daadwerkelijk op tafel komen, zoals bij Ajax met Klaiber, moet ook Zuidam buigen. Want hoe ambitieus de club ook is, op financieel vlak is er nog een aardige slag te slaan. Rode cijfers Utrecht schrijft al meer dan tien jaar rode cijfers, met als uitzondering het seizoen 2017/2018, toen Sébastien Haller voor 7 miljoen euro werd verkocht en Utrecht een nettowinst boekte van 4,4 miljoen euro. Uitgaande transfers moeten ook nu, al helemaal vanwege de coronacrisis, de rode cijfers zwart kleuren. En anders is daar nog eigenaar Van Seumeren die de portemonnee kan trekken om eventuele financiële plooien glad te strijken.

Klaibers laatste goal voor Utrecht; hij vertrekt naar Ajax - NOS

De Klaiber-miljoenen geven de club, die kampt met een negatief eigen vermogen, enige rust richting de toekomst. Utrecht wil gezonder worden en op lange termijn uit de financiële problemen komen. Een belangrijk punt in de toekomstvisie van de club is het realiseren van een sportcampus in Utrecht, waarin de sportverenigingen hun kennis en kracht moeten bundelen. "Daar hebben we financieel gezien veel aan", zei algemeen directeur Thijs van Es al. Eigenaar Van Seumeren heeft momenteel nog maar zo'n 65 procent van de aandelen. De rest is verkocht aan een groep van zes ondernemers, die door de KNVB zijn getoetst. Het geld dat Van Seumeren daarvoor kreeg, stopte hij weer in de clubkas. Fundament versterken Wat betreft het aantrekken van nieuwe spelers zal Zuidam nog altijd creatief moeten zijn. Ook de Klaiber-miljoenen worden gestopt in het fundament van de club en niet in het spelersbudget.

Eigenaar Frans van Seumeren, hier met algemeen directeur Thijs van Es, stopt al jaren eigen geld in de club - Pro Shots