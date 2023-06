Man aangehouden in Tiel voor moord op stiefdochter in Roemenië

In Tiel heeft de politie vanmiddag een man aangehouden die wordt verdacht van de moord op zijn 12-jarige stiefdochter in Roemenië. Het gaat om een Roemeen van 38. De Nederlandse politie spoorde hem op en hield hem aan op verzoek van de Roemeense politie.

In april werd het meisje van 12 in Roemenië als vermist opgegeven door haar biologische vader. Vorige week werd haar lichaam gevonden in een appartement in Boekarest.

Zowel de stiefvader als moeder werd aangemerkt als verdachte. Deze week werd de moeder aangehouden in Spanje.

De vrouw is inmiddels overgeleverd aan Roemenië. Over de overlevering van de man die vanmiddag in Tiel werd aangehouden, zal de rechtbank in Amsterdam een besluit nemen.