Hockeyers winnen dag na zware nederlaag wel van India in Pro League

Na de hockeyvrouwen hebben ook de Nederlandse hockeymannen een volgende overwinning geboekt in de Pro Hockey League in Eindhoven. Een dag na de 7-2 oorwassing tegen Australië toonden ze lichtelijk herstel door India met 3-2 te verslaan.

Woensdag troffen beide ploegen elkaar ook al in Brabant en ook toen wist de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee winnend van het veld te stappen. Na een vroege tegengoal won Nederland dat duel met 4-1.

Dit keer kwam Oranje zelf snel op 1-0. Duco Telgenkamp was attent bij een afgeslagen bal en tikte bij de tweede paal binnen. In het tweede kwart kwam India langszij via Sanjay waarna er tot de rust niet meer gescoord werd.