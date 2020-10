Vanaf maandag weer 'ouderenuurtje' in supermarkt • Fors meer besmettingen gemeld

Het ministerie van Defensie praat met bedrijven uit de luchtvaartsector en de scheepvaartindustrie over het overnemen van personeel. Defensie bevestigt een bericht in De Telegraaf dat het onder meer gaat over KLM en scheepsbouwer Royal IHC, bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Bij Defensie staan zo'n 9000 vacatures open, terwijl in veel bedrijven juist banen op de tocht staan.

Er is met name veel behoefte aan technici en van die categorie zijn er veel in de luchtvaart en scheepsbouw. "Zo helpen we elkaar", zegt een woordvoerder van het ministerie. De gesprekken lopen al een tijdje en gaan over zowel vaste als tijdelijke contracten. Ook zouden technici van bedrijven in de problemen bijvoorbeeld als reservist kunnen worden ingezet.